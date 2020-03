Albert Rivera té feina

L’exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, va fer una roda de premsa dilluns per anunciar que li ha sortit feina en un bufet d’advocats.

Fer una roda de premsa per explicar que t’ha sortit feina, si la feina no és de protagonista d’un musical, és estrany, però que sigui estrany no vol dir que no sigui divertit i útil. A mi, personalment, m’interessa molt saber quin és el dia a dia de l’home que només veia espanyols i que sentia olor de llet en el pèl d’aquell pobre gos. Per això trobo bé que en faci d’altres, de rodes de premsa. Espero que demà, entre soroll de flaixos, digui, després de provar si funciona el micro: “Bon dia, gràcies per venir... Res, us vull anunciar que avui he anat al notari. Si teniu alguna pregunta...”. I seria quan els periodistes, impacients, preguntarien: “Senyor Rivera? Sí, aquí! Aquí al fons! Perdoni... Ens pot confirmar si és cert que els notaris sempre arriben tard?” I ell contestaria: “No, ja no. Afortunadament ja no és així. Més preguntes? Sí? Al davant”. I l’uixer, amb el micròfon, s’acostaria a la periodista radiofònica de la primera fila. “Senyor Rivera, una pregunta molt concreta: ha pres cafè de la màquina o ha preferit sortir a fora? Gràcies”. I l’Albert Rivera li explicaria que normalment a ell el cafè el posa molt nerviós, que l’altera i no el deixa dormir, raó per la qual, no en pren més d’una tassa, que sol ser del bar (perquè és més bo) però que, això sí, endolceix amb estèvia, perquè s’està cuidant.

Quan li paguin un trienni, quan guanyi un cas o quan el perdi, quan passi el corrector de Word per un document, quan enraoni amb els companys a la màquina de fotocòpies, quan s’enfadi amb el cap, quan es trobi un company fumant al lavabo ens ho ha d’explicar en roda de premsa.