Llegeixo que el sindicat Jusapol prepara un homenatge a Barcelona als agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil que van participar en l’operació Copèrnic. Ho faran el 29 de setembre, que està molt bé, perquè faltaran dos dies per a l’1 d’octubre. Diuen que els donaran "a tots i cada un d'ells un present commemoratiu com a reconeixement al seu esforç i entrega". Esforç i entrega no es pot negar que n’hi va haver. Que ens ho diguin a nosaltres.

El 29 de setembre és dissabte, de manera que ens hem d’imaginar que els esforçats i entregats polis es quedaran tot el cap de setmana en aquestes terres de missió. I és d’esperar que, com solen fer, faran una excursió per les zones d’oci de la Ciutat Comtal. Preveient el que pot arribar a passar, jo us recomanaria que aparteu les criatures. De veritat, vigileu molt on aneu, aquell cap de setmana. Quedeu-vos a casa, si podeu. Surten de paisà i, pel que hem anat veient, n’hi ha que et destrossen el bar quan no els volen servir més alcohol, o n’hi ha que li trenquen el nas a un periodista. Barallar-se amb un policia de paisà o que un policia de paisà et trenqui la cara, tal com estan les coses al Regne d’Espanya, et pot portar problemes penals terribles. Fins i tot si ets mecànic i no els vols arreglar el cotxe t’acusaran de delicte d’odi. Per tant, no sortiu. Són un perill potencial. No se’ls pot identificar excepte pels talls de cabells o per l’hostilitat amb què senten parlar català, però val la pena no arriscar-se. Ja sabem que els que vindran no ens tenen cap simpatia. Se saben impunes. Imagineu-vos que un policia en un bar us veu el llaç groc i busca brega. Si us hi torneu us poden acusar de terrorisme, com als del bar d’Altsasu, empresonats per més d’una dècada. Ni vídeos ni testimonis us ajudaran. Són un perill. Alerta.