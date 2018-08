Aquell nen i tots els altres

Vaig conèixer el pare d’aquest nen petit que va morir a l’atemptat de la Rambla de Barcelona mitjançant l’associació de víctimes d’Hipercor. Un dia, en Roberto Manrique (víctima de la bomba del centre comercial) em va dir: “M’agradaria que coneguessis una persona”. I era ell. Vam enraonar una estona, tots tres, davant d’una copa de cava.

No sé què farà el dia de la commemoració d’aquest dia en què es va quedar sense fill. No sé què en pensa de la visita del rei Felip, ni de l’acte d’homenatge que li han manegat allà mateix, a la Rambla (quin poc tacte), ni les declaracions de Ciutadans, que ja vaticinen que el rei “rebrà xiulades” i “una rebuda que no és pròpia d’una comunitat autònoma”. Jo no sé quina és la rebuda “pròpia d’una comunitat autònoma” en un dia tan trist. Només espero que no ens posin tanques i policies violents (hi tenen certa pràctica) per evitar-li sentir soroll o veure gent d’esquena.

Jo recordo, d’aquell 17 d’agost, que els pares d’aquest nen van agrair la feina dels Mossos d’Esquadra tot regalant-los una joguina d’ell. Jo recordo, d’aquella manifestació, que hom posava clavells vermells als cotxes dels Mossos. La sensació que teníem –jo la tenia– és que estàvem sols, per bé i per mal. Ara el cap dels Mossos no hi serà. El conseller d’Interior el tenen tancat a la presó. No oblido el discurs bel·licós d’aquest rei.

¿Un acte així servirà per reconfortar els ferits i els familiars dels morts? Em temo que no. Passi el que passi ho aprofitaran tot. Tot els anirà bé per a la trinxadora. Si es xiula el rei, “los separatistas no respetan el duelo”. Si no se’l xiula, “el separatismo está acabado”. Si hi va molta gent, “Cataluña tiene 'seny' y quiere al rey”. Si no hi va gaire gent, “los separatistas son insolidarios”. Potser en lloc de tanta preocupació pel rei, se’n pot demostrar una mica per les famílies. Preguntar-los què necessiten. I diria que a part de discursos necessiten informació. Que no els facin pensar que hi ha coses que no les sabrem mai.