Ha arribat un inspector (de Ciutadans)

Llegim a l’ARA: “Fa setmanes que Ciutadans ha avançat per la dreta el PP i avui defensarà una proposició de llei per a la creació d’una Agència Independent d’Alta Inspecció Educativa que asseguri que a totes les aules allò que s’ensenya no surt del marc constitucional”.

Alta Inspecció Educativa. Se suposa, doncs, que no en tenen prou amb els inspectors que ja hi ha ara (alguns, per cert, de Ciutadans) ni tampoc amb els exàmens de final de curs que fa la canalla. Però què és inconstitucional per a aquests polítics? Ho pot ser gairebé tot. Així, ¿suposo que s’hauria de comprovar que a l’hora de dir “Bon dia” al matí no hi hagués cap adolescent que digués, per exemple: “Salut i República”? ¿Que no ho digués el mestre? ¿A continuació l’inspector comprovaria que cap dels alumnes portés una bufanda, una gorra, un buf, unes vambes o una samarreta amb l’estelada? ¿Es miraria que cap mestre dugués el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics? A la classe d’història, ¿observaria que el professor no fes alguna broma o ironia amb la pèrdua del cap de Lluís XVI? A l’activitat “Escolta’m”, on els nens tenen l’oportunitat de parlar del que volen, ¿se’ls advertiria que no poden parlar de política si no és que parlen de “ lo que nos une”?

Els mestres també són mares, pares, marits, avis, tiets. Els pares, els avis, els veïns, els amics també som mestres. Els mestres ensenyen, però nosaltres també, perquè provem de transmetre els valors en què creiem. Jo provo de transmetre l’amor als animals, a la cuina i el paisatge, a la llengua, a la música, a la igualtat (i, per tant, a la República). Tu transmets el veganisme, el cristianisme, la fe musulmana, el laïcisme, l’amor als avis. Tots transmetem els nostres valors, que considerem un bé, i els nens del nostre voltant, com ha passat sempre, ara ens escolten i més tard, de grans, faran el que voldran, com vam fer nosaltres, si és que els mestres i nosaltres hem aconseguit el que és important: ensenyar-los a pensar.