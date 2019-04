Els bolquers de l'Albert Rivera

Es veu que l'Albert Rivera, líder del partit que al mateix temps és de dretes, d'esquerres, 'de centro y pa' dentro', va anar al programa 'El hormiguero', de Pablo Motos, a vessar una mica d'humanitat. I va parlar de culets de bebè, esclar, perquè això és tendència des que en Pablo Iglesias, que acaba de tornar del permís de paternitat, ha dit que després d'uns mesos canviant bolquers i netejant culs està més preparat per governar.

L'aportació d'en Rivera va ser més d'escuradents i barreja: "A vegades t'has de fer l'adormit per no canviar un bolquer, que ho fa tothom, i jo també". Recordo que ara fa uns anys, quan en vaig canviar, el pare de ma filla i jo, mig adormits, fèiem sempre una broma: "La nena entra a boxs". Ens referíem al fet d'actuar amb rapidesa i coordinació, com quan canvien els neumàtics dels cotxes, perquè allò durés menys d'un minut i seguir dormint de seguida. Jo sempre em despertava. No podia no despertar-me. Aquell plor, que tenia un to concret, despertava una part del meu cervell. A l'Albert Rivera, pel que sembla, li passava el mateix. Per tant, no és que no s'hagués despertat, és que un cop despert no volia canviar la nena. Però no li deia a la mare "Canvia-la tu, sisplau", sinó que es feia l'adormit. Suposo que és per aquest instint que ha arribat tan lluny en la política.

Són bromes, suposo, que es fan en programes així, i no tenen la més mínima importància, suposo també. El cas és que pel que he llegit a les revistes l'Albert Rivera ja està divorciat d'aquesta dona amb qui es feia l'adormit. Diria que no és el mateix fer aquesta broma si encara ets parella –potser l'hi ha confessat, rient, potser ella li ha dit que ja ho sabia– que si ja no ho ets. No és el mateix explicar que feies això amb una esposa que amb una ex. Però s'equivoca en el que diu. No, no, no ho fa tothom, això, ni de bon tros.