Quatre consideracions després de visitar la Dolors Bassa

Després de visitar la consellera Dolors Bassa a la presó, la sensació és que l’Estat els vol a la presó i que és feina del jutge “trobar” un filet argumental que ho justifiqui. Quin és aquest filet? Que ella va decretar serveis mínims el dia 3 d’octubre. El jutge diu que eren “massa mínims” i, per tant, això afavoria que hi hagués més gent al carrer i, per tant, això “hauria pogut” provocar més incidents. No n’hi va haver, però és igual. El seu advocat al·lega, davant d’això, que dos o tres dies després (ara no ho recordo) a la Comunitat de Madrid es van decretar els mateixos serveis mínims, però el jutge diu que no té res a veure una cosa amb l’altra. L’altra qüestió, que també us explicava a la crònica, és la de l’e-mail. La va anar a veure un alcalde i li va demanar ajuda per un afer relacionat amb la cooperació. Ella li va dir que d’això no se’n cuidava i que havia de parlar amb en Raül Romeva (també empresonat). Com que se’n va descuidar, ell li va dir per mail: “Consellera, recordes que havies de posar-me en contacte amb en Romeva per allò que vam parlar?” El jutge interpreta que “allò” és anar a parlar del Procés a Llatinoamèrica. I bé? Si fos així seria motiu de presó? No se’n pot parlar?

Com que les acusacions cap a tots ells són tan ridícules (tan ridícules, per cert, com la de terrorisme per a la jove Tamara, que ara no pot sortir del poble), un jutge just hauria de dir: “Vagin-se’n a casa ara mateix”. Però això no passarà. No passarà que el jutge els digui que no poden condemnar-los a una dècada de presó per un e-mail o per uns serveis mínims o per admetre a tràmit un debat o per voler la independència o per pujar a un cotxe de policia i demanar a la gent que marxés a casa (després de descobrir, amb horror, que un d’aquells cotxes de policia estava obert i hi havia armes a dins, no se sap per què). “No pactarem”, em va dir la Dolors Bassa. Perquè pactar és ajudar-los a construir la mentida. És per això que estan tan histèrics els carcellers i els majordoms.