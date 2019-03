La declaració de la secretària judicial explicant que va veure “diverses files de caps” mentre feia l’escorcoll a la conselleria d’Economia, i explicant inexactituds o falsedats (va “sentir” la veu de Carme Forcadell, va “veure” caps de persones contra el vidre de la porta, es va “despenjar” per un mur...) és la que hauria de provar, en aquest judici vergonyós contra innocents, la sedició. Per això aquestes inexactituds o falsedats són tan importants. La sedició és un delicte –repetim-ho– que consisteix a “alçar-se públicament i de forma tumultuosa per obtenir o impedir per la força o fora de les vies legals la promulgació o execució d'una llei, la celebració d'eleccions, el lliure exercici de les funcions d'una autoritat, una corporació o un funcionari, per atacar la persona o els béns d'una autoritat, o les persones o els béns d'una col·lectivitat”. Aquí ho tenim: si li “impedien” sortir, “impedien” el lliure exercici de les funcions d’un funcionari: ella. I és per això que la senyora va dir-li al fiscal que sentia el soroll “típic del tumult”. Quin és aquest soroll? Misteri. ¿El va sentir amb la mateixa nitidesa que va “sentir” la veu de Carme Forcadell, que no hi era?

Si la gent que hi havia a fora al carrer, manifestant-se, va “impedir” que la funcionària sortís per la porta, va ser perquè la funcionària tenia por. Potser la funcionària no havia vist mai una manifestació. Potser les aglomeracions –com a Woody Allen– la pertorben. En qualsevol cas, ¿pot una funcionària fer aquesta feina –una feina que sovint implicarà protestes al carrer– si té una por superior al que seria normal? ¿Pot un bomber treballar de bomber si el fum li fa por? ¿No és simptomàtic que els seus companys creguessin que “feia broma” quan va demanar un helicòpter? Si va ser ella mateixa, per una por respectable, la que no va voler sortir per la porta, ¿no va ser ella mateixa la que va impedir la pròpia labor judicial i per tant l'autora de la buscadíssima i desitjadíssima sedició?