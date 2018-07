L'estelada al balcó

Té raó el Tribunal Superior de Justícia quan diu que l’estelada "constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans catalans representats per una part dels partits polítics". Té raó quan diu que el seu ús "només pot ser qualificat de partidista". I esclar! La raó per la qual l’Ajuntament de Sant Cugat la penja és partidista: a l’Ajuntament hi governen els independentistes, que han votat els ciutadans. I els independentistes, quan tenen majoria, fan coses independentistes. Quines? Em temo que, ara mateix, no passen d’aquesta: posar banderes i acatar ordres. De la mateixa manera, si en un ajuntament hi hagués majoria unionista, doncs dic jo que posarien la bandera espanyola (la d’ara, no pas la legítima republicana). A propòsit d’això. Vaig ser fa poc a la Fira de la Cirera de Torrelles, al Baix Llobregat. M’hi van convidar per fer-ne la inauguració i hi vaig anar amb molt de gust (vaig tornar a casa amb cireres). Hi feien un agermanament amb el poble de Tujereng, a Gàmbia. Doncs bé. El cònsol els va dir que si no posaven la bandera espanyola al balcó se n’anava. “No en tenim cap”, li van dir. I se’n va anar. Es va perdre una festa preciosa. Entenc que això d'“españolizar a los niños catalanes” també passa per “españolizar los ayuntamientos”.

La sentència, però, també diu que l'exhibició "a l’espai públic" de qualsevol "element" que "representa una opció política" és il·legal, perquè vulnera el principi d'"objectivitat" i de "neutralitat institucional". Aquí ja no té raó. Depèn de l’element. Si l’element és la foto del rei d’Espanya la vulnerarà igualment, però no la prohibiran perquè la foto del rei és un símbol partidista però “oficial”. I que se m’entengui. Quan dic “element” em refereixo a les paraules de la sentència, no pas a la personalitat, sens dubte complexa, de sa majestat. Suposo que això és l’autonomia. T’ensenyen que si votes malament el vot no et serveix de res. I així, fins que votis bé. O t’independitzis.