'De un golpe, Arcadi'

Per defensar l'Aznar, Arcadi Espada li ha proposat a en Rufián una pràctica sexual des del paper (de diari) on escriu: “¿Como me vas a comer la polla, mariconazo, de golpe o por tiempos?”, diu que se li ha de dir.

Psicològicament és molt interessant la idea d’aquest bon senyor (que ja fa temps que va deixar la joventut). Aparentment ell i Gabriel Rufián són heterosexuals, per la qual cosa, el “mariconazo”, amb el sufix augmentatiu, en aquest cas despectiu, '-azo', vol ser un insult. En la frase, l’autor vulgaritza el nom de la pràctica sexual i en diu “comer la polla”. Però no descartem que “comer la polla” vulgui ser una figura simbòlica, no literal. De fet, no fa gaires dies, un policia nacional cridava a Barcelona que “os vais a comer mi polla sevillana”, i podia estar demanant una submissió catalana davant la superioritat espanyola, vinguda en aquest cas de la bella Hispalis.

Moltes vegades els heterosexuals més cigalonaires es pensen que els homosexuals, pel fet de ser-ho, ja viuen consagrats al culte de qualsevol membre viril, inclòs el seu. “A mi, mentre no em toquin...”, et diuen. El que és emotiu, d’això, és que són persones (Don Arcadi, entre ells) que, tot i ser molt agradables, no s’assemblen gaire a Brad Pitt. Però tot i així estan segurs que els homosexuals, si se’ls troben, no podran resistir l’impuls d’agenollar-se davant les seves braguetes. La propaganda ha fet que als gais se’ls atribueixi un fervor sexual gairebé instintiu, animal, a prova d’'espades'.

Aquesta pràctica que el bon home reclama, al món de les relacions sexuals es produeix de grat. Potser un dia descobrirà que el plaer del fel·lador o la fel·ladora envers ell, vindrà de veure el seu plaer, perquè el desitjarà sexualment. Només els nyicris que han tingut la pena de no ser mai gaire desitjats consideren el seu penis un trofeu.