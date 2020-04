El graciós confinament de la família reial

A les dues filles del rei d’Espanya, Elionor i Sofia, els va tocar gravar un vídeo per al populatxo, vejam si la cosa remuntava. Se les veu en un pla fix, pentinades de perruqueria, però no massa, maquillades, però no massa, amb unes camises que ens facin pensar: “Que assenyades, veus?” La cosa comença amb una d’elles dient “ Llevamos, como millones de niños, más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia...” La paraula cole no és casual, es tracta d’infantilitzar-les. En el mateix sentit, l’altra diu, després: “ No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España”. Sobta el “ ser mayor”, que no diu cap preadolescent de dotze anys, i, tot seguit, l'“ enorme dificultad", que no diu cap preadolescent de dotze anys.

Les pobres nenes fan el paperot que els ha tocat, però és grotesc que parlin de confinament elles. Viuen en un palau amb quilòmetres de jardins, i el confinament, com sabem els que tenim la sort de tenir sortida exterior, no és el mateix que quan vius en un pis. I després, hi ha l’altra cosa. Elles són la família reial. I la família reial, precisament, viu confinada sempre. ¿Quan surten, aquestes dues noies, a córrer en patinet pel carrer? Mai, per Sant Felip. ¿Quan van a un restaurant, quan agafen el metro o el bus? Què en saben, elles, del que és sortir a jugar amb els amics? Què en saben, elles, del que és treure el gos a passejar pel carrer i recollir-li la caca? Són de sang blava. Què ens expliquen? Què canviarà per a elles quan es pugui sortir? ¿Aniran al cine amb les peles que hagin guanyat fent de cangur?