Vejam si ho entenc. Si ets espanyol i tens entre setze i divuit anys podràs anar a passeig, però no a comprar. Si ets espanyol, tens entre setze i divuit anys, i vas a comprar et poden aturar i multar-te. A comprar ho tens prohibit. En canvi, si ets espanyol i tens de divuit anys en endavant no podràs anar a passeig però sí que podràs anar a comprar. Si vas a passeig et poden aturar i multar-te (de fet ja ha passat, això). A passeig ho tens prohibit. Si tens un gos pots anar a passeig (amb el gos) però no se sap a partir de quina edat. Si sou, per exemple, una mare de més de divuit anys i una filla de disset podreu sortir juntes de casa (sempre que no us allunyeu dos kilòmetres de casa) amb el gos i arribar-vos a la botiga, però un cop allà, la mare és la que haurà de comprar i la filla, mentrestant, passejar. El gos podrà quedar-se lligat a fora o fer unes passes més amb la filla.

Potser els hem de fer saber que hi ha moltíssims, moltíssims, moltíssims joves que no volen sortir de casa, que estan molt feliços de no moure’s de la cambra, de no fer ni una passa en tot el dia, de no anar a comprar, de no baixar les escombraries, de quedar-se al llit sense fer res, sense cap interès per una papallona o una flor. Potser els hem de fer saber qui són els hikikomori, els adolescents i joves japonesos que, superats per la societat on viuen, s’aïllen socialment i es tanquen a la cambra, de vegades durant anys. Si deixéssim triar (pares i fills) una majoria no menyspreable de famílies i una majoria aclaparadora de menors triaria ser analfabet i no ser escolaritzat. Triaria eliminar les h les b i les v. I de la mateixa manera triaria no caminar mai! La forma mental i física es perd en poques setmanes. La mandra és un tret evolutiu. El nostre cos no vol treballar.