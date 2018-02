Segons el govern d’Espanya (ho van explicar responent a una pregunta parlamentària), continua avançant l’acord firmat entre dos ministeris -el de Defensa i el d’Educació, ves per on- perquè els nostres fills estudiïn a l’escola els “símbols nacionals” (espanyols) i “un temari per reforçar la imatge de les forces armades i la monarquia”.

Que els nostres fills hagin d’estudiar els símbols nacionals espanyols a l’escola no hauria de fer-los perdre gaires minuts en condicions normals. L’himne espanyol no té lletra i la bandera només té dos colors i poques ratlles. Pel que fa a l’altre punt, sí que caldria més temps. Se m’acuden poques maneres de reforçar la imatge de les forces armades a Catalunya, després del que va passar l’1 d’octubre, i reforçar la imatge de la monarquia només és possible si ells mateixos abdiquen i proclamen la república, que és un sistema que garanteix la igualtat d’oportunitats.

Ara bé. L’escola és un lloc per adquirir coneixements, no pas per adquirir ideologia. I “reforçar” la imatge de les forces armades i de la monarquia és oferir ideologia, perquè, per fer-ho, has de lloar la conveniència de tenir exèrcit i la conveniència de tenir monarques. Esclar que no tothom pensa això (i l’escola ha de servir per pensar). Hi ha qui troba que valdria la pena tenir un sistema de defensa com el d’Islàndia, que té “les forces pacificadores expedicionàries”, la policia i els guardacostes però no l’exèrcit: és membre de l’OTAN i els Estats Units s’encarregarien de defensar-los. I hi ha qui troba que els Borbons, col·locats per Francisco Franco, no són els legítims caps de l’estat espanyol, que era una república. Els independentistes, no cal dir-ho, consideren que Catalunya hauria de ser una república i no senten “seu” ni l’himne sense lletra ni la bandera de poques ratlles. Per tant, que als mestres els toqui “reforçar” la imatge de l’exèrcit i la monarquia tindrà el mateix efecte que quan els tocava cantar el Cara al sol. Cap. ¿O es pensen que a casa no en parlem, d’aquestes coses?