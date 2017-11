Avui, a Catalunya, any 2017, uns mestres han estat citats per la fiscalia per respondre per un “delicte d’odi”. El que van fer és un debat a la classe sobre la violència que va exercir la policia espanyola contra la població civil catalana l’1 d’octubre. Tenint en compte que els responsables de dues entitats cíviques com Òmnium i l’ANC són a la presó sense fiança per una manifestació pacífica que van dissoldre (n’hi ha vídeos), podria passar perfectament que l’embogida i arravatada justícia espanyola també els tanqués.

No vivim en un estat normal, com s’ha demostrat, ni que sigui per comparació, amb Bèlgica. Tothom pot anar a la presó. Dimecres, durant la vaga, ¿qui ens diu que no ens agafaran i se’ns emportaran com van fer amb ells? Demà pot venir un inspector i escoltar el que dieu a classe, per, si li surt del nap, portar-vos a declarar.

Per tant, intentem ficar-nos al seu cap. Si fer un debat sobre les hòsties de l’1 d’octubre és “incitació a l’odi”, què més ho és? Vull dir que no cal que t’inciti ningú a odiar qui ha pegat a la teva iaia, i si de cas el que pot fer és obligar-te a dissimular-ho. L’odi és la reacció lògica a qui et fa mal o et reprimeix, de la mateixa manera que l’odi és el sentiment necessari per a qui et fa mal o et reprimeix sense conèixer-te. I si algú et fa mal o et reprimeix, no cal que vingui un mestre a obrir un debat perquè tu l’odiïs, de la mateixa manera que no va caldre cap debat al vaixell del Piolín perquè ells sortissin a pegar-nos.

¿Podem fer debats a l’escola, a partir d’ara, sobre la Revolució Francesa sense que això signifiqui incitació a l’odi contra els monarques? ¿Podem explicar l’esclavatge sense que incitem a l’odi contra els amos de les plantacions? ¿Podem parlar de l’Holocaust sense incitar a l’odi contra els nazis? ¿Podem parlar de futbol, de toros, de dones assassinades, de pobresa energètica? ¿Podem parlar?