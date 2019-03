Influir en els jutges

Rosa María Mateo ha explicat, arran d’una pregunta de Joan Tardà, que TVE no ha emès el documental sobre els fets d’octubre a Catalunya perquè pensava que “influiria en la ment dels jutges”.

Si pensava que influiria en la ment dels jutges, vol dir que pensava que hi influiria positivament (o, segons com es miri, negativament). Vol dir que a la vista de les imatges de tot el dia durant la concentració davant de la conselleria d’Economia, seguint els Jordis, els jutges conclourien que allà, entre aquella multitud festiva, no hi havia cap rastre de rebel·lió. No pot ser al revés de cap manera, esclar. No pot ser que Rosa María Mateo es pensi que justament aquell documental faci pensar als jutges que sí, que som una societat violenta i que els polítics que ara tenim empresonats havien maquinat una “rebel·lió”.

Si fos així, si els jutges se sentissin influïts per les imatges del documental, això seria dolent? No, perquè el documental mostra el que de veritat va passar aquells dies. Els jutges, si volen, poden veure aquestes imatges a internet. El que passa és que, de la mateixa manera que influeixen en els jutges, també influeixen en l'opinió pública. A les televisions generalistes espanyoles no emeten el judici (ja sabem, doncs, per què no ho fa TVE), però en canvi no paren de parlar-ne. Les 'anarroses', les 'grisos' i els 'ferreres' se’n fan un fart. Com els tertulians afins i els polítics partidaris dels besamans. Fixeu-vos que tots ells fan servir una expressió: “Han dado un golpe a la democracia”. Recorda molt una altra expressió, “golpe de estado”, però no és ben bé el mateix. És com quan en un restaurant pitiflú et donen “gules”. De color i de forma s’assemblen a les angules. Fins i tot tenen un ull pintat i tot. El nom és molt semblant. Però són pasta de peix. I aquesta és la qüestió.