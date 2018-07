Què és ingerència? Ingerència ets tu

Ho anunciava Albert Rivera, el líder del partit Ciutadans. Militants de la formació dretana que lidera iniciaran una “campanya de retirada de símbols independentistes al carrer” perquè “es tracta d’elements partidistes”. Ells troben que els veïns tenen dret a “un espai públic lliure d’ingerències polítiques”. Van començar la imprescindible campanya a Sant Cugat, on, per cert, uns quants avis que prenien la fresca els van enviar a tocar els pebrots a un altre lloc i de vacances a remotes terres.

Que trobin que els llaços grocs o la paraula 'democràcia' siguin “símbols independentistes” no està malament. En el fons vol dir que són reivindicacions –la llibertat dels presos polítics o la democràcia– que no estan garantides ara amb la unitat d’Espanya. Ara bé, aquesta gent que es dedica a treure cartells o repintar-los perquè són elements partidistes són també i més que ningú “elements partidistes”. Podrien sortir, si volguessin, també a pintar parets amb les seves frases preferides (per exemple: "Presó per als polítics presos"). Podrien repartir globus carbassa d’aquests que tenen en estoc. Però anar a treure les reivindicacions dels altres és també una ingerència política. Pots construir o pots destruir. Si tries destruir, el paisatge després de la batalla no serà mai més neutral. Ho hem vist sempre als parvularis. N’hi ha que fan castells de sorra i n’hi ha que els trepitgen. Aquests últims, un dia, seran militants d’aquesta mena de partits.

M’expliquen els cambrers i crupiers dels discrets restaurants que freqüenten que, a les taules dels reservats, fan broma de la terrible situació dels presos. Que, entre rialles, afirmen que el Tribunal Europeu de Drets Humans donarà la raó als empresonats, però que mentrestant, mira tu, es foten. I que, amb els gintònics (de ginebres sempre curioses), mostren certa humanitat que, per sort, de seguida els passa.