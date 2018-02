Injúries al rei

El rei d’Espanya, pel fet de ser rei d’Espanya, gaudeix d’“inviolabilitat”, que és una cosa molt curiosa. Això vol dir que podria, suposo, estafar Hisenda (si tributés, que em sembla que no ho fa) i no hauria de pagar multa ni anar a la presó. I em pregunto si aquesta inviolabilitat també el protegiria en casos més greus. Al mateix temps, però, els súbdits poden anar a la presó si el critiquen, perquè al seu regne existeix el delicte d’“injúries a la Corona”. És per aquest delicte extravagant que un artista ingressarà a la presó. El raper Valtonyc acaba de ser condemnat a més de tres anys per rimes com “Que Urdangarin treballi al Burger King” i per expressar el que pensa de la família reial (que no és bonic).

“Espanya és una democràcia, imperfecta, sí, com totes les democràcies”, et diuen els tertulians. Ai, mugró. A Anglaterra no vas a la presó per dir “borratxa” a la reina. Bé, a França tampoc, perquè ja fa uns segles que no en tenen, de reina. Allà escullen el cap de l’estat des que van enviar el cap del rei al cistell.

No és normal, no és democràtic, que un músic vagi a la presó per haver cantat el que vulgui. No és normal, no és democràtic, que a un senyor li posin una multa per haver escrit a Facebook el que pensa de la monarquia, i als d’ El Jueves el mateix. No es pot ser “una democràcia imperfecta”, de la mateixa manera que no et poden “pegar una mica”. Una democràcia “imperfecta” no és una democràcia. Si de cas és una “dictadura imperfecta”. Si a la família reial li paguem la casa, li paguem la sopa aquella que es van menjar davant de les càmeres (i que servia la reina “personalment” fent tres penosos viatges al bufet on hi havia la sopera), ¿no podem fer-ne cançons de burla o de ràbia almenys? ¿No podem escoltar-les? ¿Ho hem de fer d’amagat? ¿Tornem a instaurar la censura, doncs, per evitar presons? ¿De quina mida seran les tanques que ens posaran als carrers ara que visiten Barcelona perquè no sentin les protestes?