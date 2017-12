La jornada de reflexió dels candidats

Hola, amigues. En ple recompte de vots, és el moment de parlar-vos de com van passar la jornada de reflexió els diferents candidats. És important fer saber al votant que els polítics fan vida quotidiana, tenen sentiments, es cuiden dels fills. En definitiva, són humans.

Així doncs, diversos candidats van explicar-nos que anirien a veure Star Wars. Hi havia més pel·lícules a la cartellera, esclar, però aquesta, per la qüestió nostàlgica i per la pàtina asèptica que té, fa el fet. L’Iceta, per exemple, va fer-nos saber que aquesta pel·lícula seria la triada per dedicar-hi unes hores d’oci. I també ens ho va fer saber en Domènech. I també l’Albiol, que, a més a més, va revelar que hi aniria amb els fills. De la dona no en va dir res, potser perquè estava ocupada rentant la roba. Llàstima que tots tres no coincidissin a la mateixa sala. Hauria estat digne de ser vist.

Marta Rovira, per la seva banda, va dir que duria la seva filla a l’escola. M’agrada que aquesta fos la prioritat de la candidata d’Esquerra, perquè seria també la meva. Dur la nena a l’escola seria, per a mi, el moment més important del dia. Saludar la mestra, els altres pares, les àvies, les cangurs, la portera. I dir-li a la nena aquella frase que em va dir una companya de Catalunya Ràdio que sempre deia als fills quan els deixava a l’escola: “Sigues bona persona”.

Els de la CUP van fer diversos actes a favor dels Països Catalans, i Inés Arrimadas va dir que aniria a dinar amb la seva germana, que venia “del sud” (d’Andalusia, entenc). I pel que fa a Carles Puigdemont, sembla que va obrir el moble bar de l’hotel on s’allotja i es va menjar un Toblerone. Oriol Junqueras, per la seva banda, va anar al gimnàs de la presó a fer una mica d’esport, va caminar per la cinquena galeria i va anar a l’economat a comprar segells.