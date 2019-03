La mani de demà

Em miro, a la pàgina web de la manifestació per la vaga feminista, l’organització, per anar-hi amb amigues i família. Veig que hi ha diversos blocs. El “no mixt”, el “Percudones”, on s’hi farà batucada, i el “mixt”. No sé si el “percudones” és mitx, m’imagino que no, perquè no ho diu, però de tota manera el bandejo de seguida. Em miro els altres dos. Entenc que el bloc mixt és el lloc on has d’anar si ets una dona i vas acompanyada d’homes o nens. És el meu cas, de manera que és aquí on hauré de posar-me. Però també m’acompanyen unes amigues trans. Elles entenc que podran anar al no mixt, també, amb nosaltres, però potser el que haurien de fer és anar a la capçalera. Perquè veig que al grup “no mixt” és on hi aniran les “dones, lesbianes i trans”. Caram, llegit així sembla com si les lesbianes i les trans no fossin dones.

¿Per quina raó s’especifica només la sexualitat de les lesbianes al grup no mixt, però no la de les altres? La redacció correcta, posats a definir totes les que aniran al grup no mixt, fora “dones heterosexuals, bisexuals, lesbianes, asexuals i transsexuals (femenines)”. Perquè entenc que quan diuen transsexuals, volen dir transsexuals femenines, i no volen dir, en canvi, transsexuals masculins. Els transsexuals masculins suposo que han d’anar a la zona mixta.

Pot passar, esclar, que en aquesta capçalera hi hagi dones que reuneixin més d’una categoria. Les meves amigues són, per exemple, transsexuals i lesbianes. I pot passar que hi hagi nenes que encara no sàpiguen què són, ni què seran. Tot desitjant una gran manifestació, alegre i combativa, multitudinària, torracollons, diria una cosa. Jo en aquest bloc mixt hi hauria escrit una sola paraula: “Dones”. Perquè és dona qui vol ser-ne. És igual si hetero, bi, lesbi o res de tot això. Dones i punt.