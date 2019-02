Un maquillatge natural i seductor

La setmana que ve els veurem, per primer cop en molt de temps, per la tele. Els veurem diferents, perquè sempre veus diferent algú que no has vist fa més d’un any, i perquè la presó canvia per sempre les persones. Veurem com van vestits, potser amb la roba que portaven, en llibertat, adient al càrrec. Sentirem les mofes dels que saben que mai seran detinguts ni quan cometen delictes. Se’m farà molt difícil veure la Carme Forcadell sense aquella bossa que duia, em sembla que era verda, que formava part d’ella, de la seva manera de caminar pel món. La Dolors Bassa, sense els collarets de bijuteria (sempre em semblava que els havia comprat en algun mercat o a algun artesà del carrer de la Princesa) que la definien. Els sentirem la veu, que fa tant de temps que no sentim, perquè a la ràdio i a la tele, esclar, ja no posen talls amb les seves declaracions. Recordo molt bé la veu de l’Oriol Junqueras i la de la Carme Forcadell, però no tant la del Raül Romeva i no gens la del Josep Rull i la del Jordi Turull.

Parlaran per al jutge però també parlaran per a nosaltres. Què els deixaran dir als Jordis? Podran demostrar amb lògica occidental i contemporània que no han comès bruixeria? Caldrà que la “demostrin” (de manera objectiva i homologable) els inquisidors? Parlaran per defensar-se, però més per defensar-se davant del món que davant del jutge. Abans d’aquest empresonament, nosaltres i ells ens podíem pensar moltes coses de la manera d’actuar de l’estat espanyol, però no ens podíem pensar de cap manera que s’inventarien els delictes. Publiquen ara un informe secret de la FAES, del 2008, on un magistrat es mostra amoïnat pel fet que si una “comunitat autònoma” proclamés la independència no hi hauria rebel·lió, ni sedició, perquè “no afectaria l’ordre públic ni comportaria cap alçament en forma de tumult”. Per tant, llavors, encara, no havien pensat que se saltarien la pròpia llei. Aquesta arbitrarietat cap als independentistes (un policia et pot detenir, un jutge pot admetre a tràmit que ets terrorista) ha desmaquillat per sempre la cara del Regne d’Espanya. Adeu llavis vermells, hola taques.