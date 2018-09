La mare de l’Adri, el noi acusat de terrorisme que va exiliar-se a Bèlgica, va parlar ahir al 'Tot es mou' de TV3. Va explicar una situació (cops de porta que van sentir des del llit, la policia amenaçant de tirar la porta a terra) que era calcada a la de la cançó 'Què volen aquesta gent?', de la Bonet. Parlant de l’escorcoll, la dona va dir: “Un guàrdia civil va agafar uns cordills i va dir que eren unes metxes. Jo li vaig dir que no, però ell va insistir i van apuntar que eren unes metxes”.

La Guàrdia Civil, doncs, menteix. Tret, esclar, que sigui tan incompetent que confongui cordills amb metxes, i llavors ja ens podem esperar que confongui un desodorant amb una bomba de neutrons i un Furby amb un alienígena independentista. Si la Guàrdia Civil menteix buscant proves per incriminar un noi (que no ha fet res) de terrorisme, està practicant una mena de terrorisme d’estat. Si menteix davant de la dona, pot seguir mentint després. Es van endur els cordills. Podrien arribar a canviar-los quan volguessin per metxes de veritat i ensenyar-los en un judici.

On ha d’anar aquesta dona? Al jutge? ¿Al jutge que diu (gràcies a un 'informe' de la Guàrdia Civil) que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van ser violents el dia que dissolien la manifestació? ¿Pot anar a la comissaria a denunciar aquests homes? ¿A la del policia que, al crit de “Viva Franco” va pegar al periodista Jordi Borràs i que encara està de servei? ¿Que quan fugia, sabent-se impune, va ensenyar la placa?

Envien antiavalots a Catalunya per la manifestació de l’11 de Setembre. El missatge és clar: antiavalots vol dir que combats els avalots. Quins? Els que ells mirin de provocar? Què hem de fer si ens en trobem un de paisà, excepte fugir, per si de cas ens denuncia o ens pega? I generalitzo per una raó. Perquè em fan por. I perquè no ha sortit ni una sola veu d’un sol guàrdia civil deixant anar una sola crítica. Cuideu-vos el dia 11.