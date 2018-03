La medalla de l’amor

La policia espanyola ha lliurat medalles i diplomes als hotels “que van allotjar agents del cos en el marc del dispositiu per l’1-O a la demarcació de Tarragona”. N’han aconseguit l’Hotel Gaudí, de Reus, i el grup Best Hotels, a Salou. Carlos Yubero, comissari en cap de la policia espanyola a Tarragona, explica per què els pengen la medalla: “Sense el seu suport no hauríem pogut exercir la nostra funció a Tarragona”. De la funció no cal que en donem detalls. Tothom la recorda.

Sincerament, en aquests moments del telefilm, no voldria ser a la pell dels amos i treballadors de l’Hotel Gaudí, de Reus, ni dels del grup Best Hotels, de Salou. Els donen una medalla i un diploma per haver allotjat els policies, cosa que només demostra una cosa: allotjar-los és un acte heroic, tenint en compte el que venien a fer, suposo. Però no oblidem que a la porta d’aquests hotels, justament, hi va haver protestes contra ells. I algunes de les persones que van protestar ja estan sent investigades per “delictes d’odi”, que és un delicte que, en un estat democràtic, penalitza les mostres de rebuig contra col·lectius vulnerables o discriminats (jueus, homosexuals...) però no contra gremis. Vull dir que els polítics, la policia o els nobles i reis, en un estat democràtic, no entren en la categoria de col·lectius discriminats i vulnerables i, per tant, és impossible cometre “un delicte d’odi” contra ells, per molt que la ciutadania demostri que no els estima prou. En tot cas, el delicte, si hi fos, seria un altre.

Per tant, si ara els amos dels hotels pengen la medalla i el diploma al vestíbul hi haurà qui, en record de les hòsties, no hi vulgui posar els peus. ¿Però si decideixen que rebutjaran la medalla i el diploma que els donen per “haver allotjat la policia” podrien ser imputats per delicte d’odi? ¿I podrien ser imputats per delicte d’odi si no pengen el diploma en un lloc visible de la recepció de l’hotel? ¿I podrien ser imputats per delicte d’odi si no hi treuen la pols convenientment? Que ningú em digui que exagero. A mi també em sembla broma que s’hagi imputat per “delicte d’odi” un mecànic perquè no va voler arreglar el cotxe d’un policia.