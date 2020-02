Miquel Iceta vol una solució

No conec Miquel Iceta, més enllà d’haver-me’l trobat pels puestos, però diria que és un polític bo. No dic "bon polític" (també l’hi considero) sinó "polític bo": algú que vol el bé comú. No ho diria de tots, això. Miquel Iceta s’ha referit a Oriol Junqueras, que, com ell, també em sembla un polític bo i un bon polític. "La solució a aquest problema és que Oriol Junqueras estigui tretze anys a la presó? No. És veritat que ens ho haurien de posar més fàcil. Perquè esclar, si tu vas dient nit i dia «Ho tornaré a fer», i després resulta que la justícia t'ha de donar un permís penitenciari..."

Parla de "la solució", i s’agraeix, però li demana al líder d’ERC que "ho posi fàcil". Ve a dir que no hi torni. Però a què? A ajudar a fer un referèndum il·legal? Que potser no ens en mereixem un, de referèndum, després d’una dècada fent les manifestacions més multitudinàries d’Europa demanant-lo? Després del 9-N, no es mereixia tota la població catalana, especialment la unionista, que ens preguntessin si volem seguir formant part de la Corona d’Espanya? Això no va passar, i en aquell referèndum il·legal dos milions de persones van sortir a votar (il·legalment, quin contrasentit!) i van ser apallissades amb una metodologia i un fervor que hauria envejat la policia franquista. De què s’ha de penedir Junqueras? ¿De la "violència ambiental" que inventaven els policies teledirigits? Del " golpe de estado postmoderno"? (Genial l’apreciació de “postmoderno”, que va bé per definir una escudella sense galets o un cop d’estat sense armes.) Els han acusat injustament. ¿S’han de penedir de l’acusació injusta com les bruixes? ¿I tots nosaltres? ¿No som còmplices d’haver lluitat per tenir urnes, també il·legals? No, perquè diu la fiscalia que som "societat civil". Seria un gran argument si no fos perquè a la presó també hi han tancat els dos Jordis, per nou anys no gens postmoderns, fins que no arribi aquesta solució que demana l’Iceta. I que és la llibertat.