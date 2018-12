Moda 'piolina'

Els 'piolins' benemèrits, així com els cossos policials en general, tenen un problema que s’hauria de solucionar immediatament. I no em refereixo als menús que els serveixen quan venen a Catalunya a fer servir la porra. Qualsevol policia té, entre les seves funcions, infiltrar-se entre els pollosos que es manifesten. I és per això que prova de disfressar-se com ells, per passar desapercebut. Per entendre’ns: en una manifestació feminista, el 'look' d’infiltrada no seria una bossa de Chanel, un jersei de La Tienda de Lolín i unes sabates Jimmy Choo, i no perquè no hi hagi feministes que es vesteixin amb aquestes peces de prestigi, sinó perquè quan surts al carrer tries un estil 'urban street'. Però tampoc cal exagerar. Per infiltrar-se a una manifestació de pagesos, per exemple, no seria correcte que l’infiltrat anés amb una forca nova de trinca, unes espardenyes de vetes i que anés cridant tota l’estona “Iep!” El mateix passa si hom vol infiltrar-se en una manifestació de 'runners per la República'. Llavors no hauries d’anar amb la roba nova de trinca del Decathlon, amb les etiquetes aquelles, llargues, sense tallar, sortint-te per la trinxa de les malles, perquè se’t veuria el llautó.

De la mateixa manera, l’infiltrat a les manifestacions d’aquest divendres també necessita urgentment un estilista. Quan en una manifestació només hi ha un senyor amb passamuntanyes, canta més que un musclo d’abans-d’ahir. Quan el del passamuntanyes, a més a més, es treu el passamuntanyes perquè té calor i se li veu el clatell, més arranat que la gespa del camp nou, encara canta més. La policia necessita, urgentment, un estilista. Algú que els ajudi en l’'outfit d’infiltrat'. Algú els ha de dir que el mocador palestí que lluïa el difunt Arafat ara ja només el porten ells.