Un dia, nets meus, us ho explicaré i no em creureu

Els Mossos han retirat llaços grocs d’un arbre de Nadal de la conselleria de Medi Ambient. Esclar que, ara, veure l’arbre que tenia llaços grocs sense llaços grocs et recorda poderosament els llaços grocs. És com quan en alguna fotografia per a adults t’ensenyen tot el pitram d’una dona excepte els mugrons, que tapen amb una pastilla negra. La raó per la qual justament tapen els mugrons però no el volum dels pits se m’escapa. El cas és que aquella pastilla negra només aconsegueix que la part tapada sigui la més desitjable i present.

Per no fer un lleig als partits del 155 però, alhora, conjugar decoració nadalenca i acatament a l’article, algú del departament, esclar, pot posar en cada branquilló que contenia els llaços grocs confiscats llaços d’algun altre color. Per exemple, llaços vermells, blaus o verds. Però aquests llaços només et recordaran que tots els colors són possibles excepte un. Si als branquillons on hi havia els llaços grocs hi posen boles grogues, també les prohibiran. I si hi posen boles d’altres colors, no podràs deixar de pensar en la presència de l’absència. Si hi posen cartells on hi digui “Aquí hi havia llaços grocs però no els posem perquè estan prohibits”, ni l’Arrimadas, ni l’Albiol, ni l’Iceta podran enfadar-se. Però segurament també acabaran prohibint els cartells, de la mateixa manera que han prohibit que els avis de Reus que tenien prohibit manifestar-se “a favor dels presos polítics” es manifestessin “a favor dels drets humans”.

Per tant, facin el que facin amb l’arbre, fins i tot si no hi posen cap decoració, ja no podrem deixar de pensar en els presos quan el mirem. I l’única cosa que m’amoïna ara mateix és on són els llaços confiscats. En algun magatzem amb les pistoles, la marihuana, la cocaïna i la pornografia infantil, suposo.