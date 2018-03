El paper decisiu

Llegeixo a l’ARA que la jutge Lamela ha ordenat imputar el director dels Mossos Pere Soler i el secretari general d’Interior César Puig (tots dos cessats pel 155). “Van tenir un paper decisiu per posar els Mossos d’Esquadra al servei del procés que va portar a l’1 d’octubre”.

Quan un territori vol abandonar l’imperi, l’imperi contraataca. Depenent de l’imperi, el contraatac és d’una manera o d’una altra. Pot ser de l’estil “Canviaré, t’ho prometo” o pot ser de l’estil “ La maté porque era mía”, una frase que resumeix a la perfecció el conflicte que estem vivint aquí. No t’estimo, et menyspreo, tinc tírria fins i tot al teu accent, però em pertanys. Passarà, doncs, que el director dels Mossos anirà a declarar per “sedició”, que implica violència, tot i que l’1 d’octubre la violència que hi va haver és la dels policies condecorats i prou.

Però Enric Millo ja va dir l’altre dia que “tècnicament” no hi havia hagut càrregues policials l’1 d’octubre. I es va quedar tan tranquil (o potser no, potser quan va arribar a casa, la família li va demanar explicacions no tècniques i sí humanes). Va dir això i el món no es va ensorrar. En canvi, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són a la presó (preventiva, esperant judici) acusats de rebel·lió, cosa que sí que implica violència. I és igual que no n’hi hagués hagut, perquè són entre reixes. La violència pot no haver existit mai o pot existir segons li convé a l’imperi. Rebel·lió i sedició. Les acusacions típiques que pots estirar com el xiclet Bang Bang de la nostra infantesa, per fer globus. Em sorprèn, us ho dic de veritat, que no hagin desenfundat l’altra. L’altra acusació clàssica que també es fa servir en aquells casos en què has de fotre un paquet a l’enemic. Espionatge. Com és que aquesta no se’ls ha acudit, encara? Quant trigarà el ministre a deixar-la anar i quant trigaran a replicar-la els camarlencs?