Per què parlen de la massa manipulada?

La qüestió és que la jutge de l’audiència espanyola Carmen Lamela ara ha citat a declarar el major Trapero “acusat d’un delicte de sedició en relació amb el referèndum de l’1 d’octubre”. Segons Lamela, “l’actitud dels Mossos entre el 20 de setembre i l’1-O va ser de total inactivitat" i "emmascarada sota els principis d’actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat”.

Fer un referèndum no és un delicte (en les democràcies); per tant, els jutges que instrueixen les causes contra els independentistes, que no els poden acusar d’haver permès votar, agafen la llista de delictes fora de carta i els ofereixen al client (preu s/m). Per exemple: rebel·lió, sedició o malversació. La sedició, segons el Codi Penal espanyol, és alçar-se “públicament i tumultuàriament per impedir l’aplicació de les lleis”. És evident, doncs, que ni el major Trapero, ni Jordi Cuixart, ni Jordi Sànchez, ni la resta de membres del Govern empresonats han fet res d’això.

I per què hi torno, si ja ho sabem tots? Doncs per una raó. Si el major Trapero i els Jordis han actuat “tumultuàriament” i són culpables de sedició, també ho som els més de dos milions de votants del referèndum. No hem fet més ni hem fet menys que ells. Això ho saben els que governen Espanya, ho saben els periodistes que els escriuen la llista de la compra i els jutges o fiscals que t’ho afinen. I és per això, només per això, que insisteixen i insisteixen a parlar de polítics i activistes que “manipulen la massa”. Sempre surt, aquest concepte. Som uns xais sense personalitat que seguim els líders. Ja van fer-ho amb en Nuet. Com que no és independentista, la fiscalia el va voler exculpar amb l’argument que “no era conscient del que feia”. I va ser ell qui va dir que sí que ho era i que fessin el favor. Diria que els que formem part de la massa hem de recordar —com en Nuet— que no ens manipula ningú. Si no ens manipula ningú, som igual de sediciosos que tots ells.