Pescadors de peixos aliens

Pot passar que el PSOE trobi una alternativa a la taula de negociació que li proposa Esquerra. Pot passar que “por España” faci un pacte amb el PP. Llavors, el PP, perquè no se li vagin els votants a Vox, hauria de posar ministres amb fatxaleco que declaressin que a Catalunya ni aigua del Carme (que és el que es fa ara, però sense presumir-ne, de manera estructural). Però si el PSOE posés ministres amb fatxaleco els votants fugirien. Llavors l’Arrimadas es tornaria de centre, per provar de pescar-los (perquè els que ella tenia ja han marxat al PP o a Vox). Els de Podem també intentarien pescar els votants del PSOE, amb l’argument: “Jo ja volia un pacte d’esquerres, és ell que prefereix l’Íbex”. Però llavors l’Errejón, escindit de Podem, diria que posats a votar esquerra de veritat que el votin a ell, perquè ell no fa concessions a la “plurinacionalitat”.

A Catalunya, Esquerra ha de demanar amb tota la fermesa allò que vol negociar, perquè pot passar que no s’acabi negociant. Sens dubte, aixecar-se de la taula i dir “Ja us ho fareu” és pitjor per a Catalunya i millor per als catalanòfobs espanyols. Però quedar-se assegut recollint molles dels seus entrepans també faria fugir els votants. Els del PSOE van forçar segones eleccions per no haver de fer el que els tocarà fer: seure a negociar amb els independentistes, que –contra tota repressió i desànim– han guanyat les eleccions a Catalunya. Com que Ciutadans, en canvi, ha estat liquidat, el PSC intenta pescar els seus vots (que ja eren seus) dient ambigüitats de la immersió lingüística, perquè el que pot passar és que si en parlen com en parlaven a Ciutadans, els votants progressistes que tenen se’n vagin als comuns. Els comuns, en canvi, han de callar com morts, perquè si diuen res, tothom s’enrecordarà que governen Barcelona gràcies a Valls (que és una cosa que ja els va recordant, de tant en tant, el mateix Valls). Veig tot de pescadors, cadascun amb una canya, provant de rampinyar els peixos de l’altre. Per fer-ne res.