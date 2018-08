Prendran mal!

Llegim al 'Diari de Tarragona' que militants i simpatitzants del partit Ciutadans a Reus han assaltat el balcó de l’Ajuntament i n’han despenjat una pancarta, com les que hi ha arreu de Catalunya i que demanen la llibertat dels polítics i activistes catalans.

Per consumar la bretolada, els dos exemplars duien una escala i un pal llarg (perquè són estris multiusos, que, en un moment donat, també poden servir per fotre cops al cap de la gent). Un cop han localitzat el balcó i han comprovat (amb intel·ligència) que el text de la pancarta era el que buscaven, han plantat l’escala. De tots dos, el líder s’hi ha enfilat amb la motxilla bo i a l’esquena (qui sap si allà hi portava navalla, passamuntanyes, globus carbassa, mòbil amb el salvapantalles d’en Rivera a Instagram i cedé de la Marta Sánchez). El més jove li aguantava els genolls, perquè ho deu haver considerat més efectiu que aguantar-li l’escala o la carn d’olla. El líder manipulava amb les dues grapes una eina artesanal (que goso anomenar 'pal') i que, pel que deduïm, després d’un moviment repetitiu, li havia de servir per esquinçar la pancarta al cap de les hores. El sistema tenia un toc arbori que enamorava.

Però eren tan a prop de la caiguda fatal, que només s’entén que arrisquessin la vida i la mobilitat futura d’aquesta manera si s’imaginaven que, a dalt del balcó, l’alcalde els esperava amb un premi especial, com ara un coco. Els dos mascles vestits amb bermudes i gorres de beisbol que han despenjat la pancarta de Reus no tenien l’art de Vicente Quirós, el funambulista del Cirque du Soleil, precisament. I a l’hora de planificar la bretolada, tampoc semblava que haguessin estat tocats pels atributs cerebrals de Newton. Pensant, sobretot, en el 'balconing', trobo que l’Albert Rivera, quan els fa anar a treure pancartes elevades, també els hauria de recomanar que es posin un casc. I que se’l cordin (si cal, amb ajuda).