“Trobades a la primera fase” (com és que encara no s’ha dit?)

Si vius a Sant Kevin de Vallfosca, a la comarca de l’Alt Cigaló, i vols anar a una terrassa de Vilavella d’Opencor, a la comarca (limítrofa) del Pla de l’Instagramer, a fer un batut de grèixol amb cremoines, podràs. Perquè, tot i que Sant Kevin i Vilavella són localitats diferents, en fase 1 es pot viatjar d’una localitat a una altra per anar a fer un batut (o el que sigui) en una terrassa del poble del costat. Anar a una terrassa de bar del poble veí, pots. I en aquesta terrassa, t’hi podràs estar tota l’estona que vulguis. La fase 1 t’ho permet. Així que podràs fer allò que tant emprenya els amos de bar, que és demanar un te per compartir i estar-t'hi tres hores. Però com que em sembla que en fase 1, en canvi, no pots anar al vàter del bar (cosa que alegrarà molt els amos de bar, farts de gent que demana una aigua per anar a fer pipí), segur que no t'hi estaràs tres hores i aviat buscaràs un pneumàtic de cotxe per fer com alguns cans i algunes regidores d'ajuntament.

A Sant Kevin de Vallfosca només hi ha un bar, no del tot recomanable, especialitzat en cuina de quilòmetre zero, amb una carta de 429.345 gintònics. Es tracta de Le Bistrot del Pa amb Tomàquet, al carrer Chiqui Martí. S’entén, doncs, que els vallfosquins vulguin anar a la terrassa del bar de Vilavella, que ha sortit al Joc de cartes i fa cuina de centímetre zero. Però això no treu que sigui molt estrany que si vols anar a la terrassa de Vilavella puguis, però si vols anar de Sant Kevin a Vilavella corrent, perquè et fa il·lusió pujar a la font de la Influencer, que té aquella aigua tan salutífera, no puguis. Perquè fer esport fora del teu poble no es pot. I passejar fora del poble tampoc, de manera que quan t'alcis de la terrassa del bar de Vilavella no podràs dir: “Ai, nena, que tipa... Estirem les cames per fer baixar?” Perquè et contestaran: “No, que estem en fase 1”.