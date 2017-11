Una proposta per a Enric Millo

La meva proposta em sembla que no només l’acontentarà a ell, sinó a tothom. Se m’ha acudit després de la sorpresa i frustració que hi ha hagut per les enquestes que pronostiquen, de nou, victòria dels independentistes a les eleccions del dia 21. Ja hem tingut les primeres reaccions. “Si guanyen, es torna a aplicar el 155”, ha dit Xavier García Albiol. I anar fent fins que, suposo, guanyin els que toca.

Com que és evident que la gent que va votar entre cops de porra i bales de goma ara no deu haver decidit, ves per on, deixar de ser republicana i indepe, albiro que el sobiranisme tornarà a guanyar. Per tant, heus aquí la solució que dono al delegat del govern: facin com van fer els americans amb els indis. Triïn una zona de Catalunya que no els agradi gaire. L’Empordà no, que allà hi ha molts “apolítics” que hi tenen casa; la Vall d’Aran tampoc, que s’hi esquia molt bé. Barcelona queda descartada, que té tot el turisme i el Mobile World Congress. Triïn alguna comarca on no hagin posat mai els peus i amb força terreny. I allà ens fan una reserva. Ens hi fiquen a tots junts en cases prefabricades, i a l’entrada hi posen un cartell que digui: “Reserva catalana”. I com els indis, que a les reserves poden adorar els tòtems, prendre el sol i fer-se trenes sense que ningú els digui res, nosaltres podríem fer castells, menjar pa amb tomàquet molecular, cantar les cançons del Super3 i comprar la Grossa. Allà dins podríem fer-hi els nostres programes de tele i dedicar-nos a enviar cartes a tots els nostres empresonats.

Em sembla que, d’aquesta manera, tothom quedaria content. Només demano que, com van fer amb els indis, ens deixin anar borratxos tot el dia i ens donin la concessió dels casinos. Ara per ara amb això ja ens conformem.