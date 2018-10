Qui ha oblidat l'1 d'Octubre sou vosaltres

Us baralleu una mica com el meu gos quan veu un altre gos. Els té tanta por (perquè no sap que ell també és un gos) que els ataca per darrere. Borda i ensenya les dents. Vol ser l’únic. Els electors dels tres partits sobiranistes diria que volem la unitat i no lladrucs. Que no hi hagi unitat significa una cosa: que la república és tan lluny que ja no val la pena aparcar les diferències per aconseguir-la i només es tracta de marcar paquet electoral.

Us hem votat en unes eleccions (autonòmiques!) després de la no proclamació de la república. No hem dit res de res del tot el que va passar, perquè hem respectat la vostra determinació, la que vàreu mostrar, i que ha significat presó i exili. Ens vam deixar pegar l’1 d’Octubre, en una jornada negra que no s’hauria atrevit a ordenar ni Putin. No ens hem queixat d’aquella no proclamació, del dia després. I ara això. Els uns que com és que “acatem” les ordres del jutge Llarena (que és aquest executor de l’Estat que s’inventa delictes i figures legals per escapçar-nos) i els altres que com és que no complim el pacte acordat. Els tercers, que ja s’hi posen ells, si cal anar a la presó.

Ja vam acatar fent unes eleccions autonòmiques, i això és acatar. Vam votar tots, no? Hauríem pogut no anar-hi, però no els volíem regalar el solar, perquè l’acabessin de trinxar. ¿El president Torra no és producte d’haver acatat? I l’alcaldessa de Berga, que potser no acata? Comenceu per ella els que dieu que us hi voleu posar. Si inhabilitar o empresonar Roger Torrent servís d’alguna manera concreta per a la república, d’acord. Però per a què servirà, a part de per fer tuits? ¿Voleu eleccions autonòmiques de nou? Què ens prometreu si ja ens ho heu promès tot? Què voleu? Passar una temporada a l'oposició, per descansar? ¿Guanyar per damunt de l’altre encara que no hi hagi majoria al Parlament? És exactament el que heu aconseguit ara. Felicitats.