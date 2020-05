Seré monàrquica

Segons que llegíem aquest dimarts, en les conclusions de la comissió d’investigació sobre el 155, Esquerra Republicana “considera necessària l’abdicació de Felip VI, una investigació exhaustiva sobre les interferències polítiques i la corrupció de la Corona i celebrar un referèndum sobre monarquia o república a tot l’Estat”. No pot agradar-me més la idea, però parlem-ne.

L’ordre que fa servir Esquerra és abdicació borbònica primer i referèndum després (entremig hi ha la investigació). I si l’ordre és aquest els meus principis trontollen. Una cosa és que primer es fes un referèndum (dels normals, sense garrotades, ni discurs de l’interessat) i, un cop guanyat, si es guanyés, la testa coronada abdiqués i se n’anés, posem pel cas, a Estoril. Però el que diu Esquerra és que abdiqui primer i que després se celebri el referèndum. La cosa canvia molt, per desgràcia. Si l’excunyat de Jaime, Felip, abdiqués, el referèndum es faria en general, no sobre la seva preparada persona. I si es guanyés, caldria trobar un rei o fins i tot una reina, perquè Felip ja no en seria. I si Felip no fos rei, tampoc tindria gaire sentit que l’hereva de la Corona, menor d’edat, en fos la successora i mentrestant la reina Letícia, que no hauria abdicat, fos regent. Perquè treure’s de sobre un Borbó per tenir-ne un altre és una cosa que ja hem experimentat amb resultats no gaire gloriosos.

Llavors, esclar, penses en diversos candidats a heretar el Palau de Marivent (amb el seu celler inclòs). Helena de Borbó és la germana gran de Felip i si no és reina només és perquè és una dona. Per Helena, i pel seu successor Froilà, el meu republicanisme trontollaria. Jo davant d’Helena m’agenollo. De la mateixa manera, per Albert Solà, el fill il·legítim de Joan Carles de Borbó, cambrer de la Bisbal, em faig monàrquica irreversible.