Us escric, lectors, des d’aquest servei essencial que és el diari, però fent d’escriptora, que no és un ofici essencial. Puc escriure vint trilogies, però, ara mateix, no pas publicar-les, ni anar a les llibreries a predicar el que ja he publicat. El vi, en canvi, sí que és servei essencial i per tant podem comprar-ne (de Fanta també, totes les begudes són essencials), cosa que em sembla molt bé, tot i que també em semblaria bé que s’obrissin les llibreries, perquè també anem al súper i moltes vegades el súper és més ple que la llibreria. A la llibreria no cal servar el metre de seguretat perquè sovint no hi ha ningú més. No tenen dispensador, a la llibreria, com a la xarcuteria (ai, quin enyor, ara mateix, una xarcuteria... quin enyor demanar “pernil-dolç-que-es-trenqui”). Ja sé que els llibres els podem comprar per Amazon, esclar, però llavors deixem sense marge el llibreter, que, com jo, no té un ofici essencial. A la farmàcia també hi podem anar, perquè és servei essencial, tot i que jo, l’altre dia, hi vaig comprar tint per als cabells, que no és un servei essencial dintre d’un establiment que sí que ho és. I jo, comprant tint per als cabells, hauria pogut contagiar la farmacèutica (perquè li vaig preguntar si tenia mascaretes, que també n'hi hauria comprat i no en tenia). En realitat, l’exèrcit, que també és servei essencial, es podria encarregar de fer-nos les comandes de les botigues, si ens volguessin confinar de veritat. Així, els servidors no essencials amb negoci propi podrien tenir obert i es farien un servei essencial a ells mateixos i als seus plançons en edat de creixement: omplir la caixa per poder anar al servei essencial que és el súper.