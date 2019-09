Amb una sola taca el vestit està brut

El problema d’aquestes detencions, sobre les quals han advertit, per cert, Jutges per a la Democràcia, és que a Catalunya, des de l’1 d’Octubre, qui més qui menys ha deixat de creure en l’equitat i justícia de l’Estat, ergo, de la policia. I és per això que els “constitucionalistes” s’han passat el dia dient que “som una democràcia imperfecta, com totes”. La qüestió és que quan una sola “imperfecció” és buscada o tolerada (i no pas un error) desmunta la democràcia, de la mateixa manera que una sola taca fa que el vestit sigui brut.

Jo mateixa puc afirmar que no pensava que ens pegarien l’1 d’Octubre (perquè en el fons encara creia en l’estat de dret). No pensava que detindrien els Jordis acusats de sedició i pensava que algú donaria explicacions pel cotxe de policia obert i ple d’armes (perquè en el fons encara creia en la previsibilitat de la la justícia). Suposo que vaig deixar de creure-hi quan vaig llegir l’escrit del jutge Llarena.

Ara tots sabem que les forces de seguretat, avui, ara, aquí, poden actuar de manera arbitrària sempre contra uns. Poden anar a buscar la Tamara o l’Adri amb no res, sabent que els fotran la vida per força temps, els titellaires, aquests tres de Podem que es manifestaven, els d’Altsasu. S’han inventat la rebel·lió i potser s’inventen el terrorisme. Un home amb un ganivet pel carrer pot ser un terrorista o un assassí o un pertorbat o un carnisser. Són coses diferents i podem diferenciar-les. Els desordres públics, a diferència, posem per cas, de la preparació d’un atemptat, no es poden ni s’han de “prevenir”. Entenc que alguns estan contents amb aquesta retallada de drets, perquè els va a favor. I és que quan ets partidari de la unitat d’Espanya no et cal manifestar-te per res, només has de procurar justificar que detinguin dissidents i, si ets prou liberal i simpàtic, declarar rient que sempre apagues la tele quan el rei fa el discurs de Cap d’Any.