Són entre nosaltres

L’habilitat sol aparèixer cap als deu-onze anys i, pel que s’explica, es manté en el temps. La duen a terme individus d’ambdós sexes pertanyents a la raça humana. No tots l’acaben desenvolupant, però sí la majoria.

Per veure com ho fan se’ls ha de dir que es treguin la roba i es posin l’element pijama. Com tots sabeu, l’individu preadolescent mostra tan poques ganes de posar-se la roba al matí com de treure-se-la a la nit (de la mateixa manera, es resisteix a entrar a la dutxa però també a sortir-ne). Primer de tot iniciarà la cerca del pijama i –aquí el cuidador estarà alerta– dirà que no el troba i que n’agafa un de net. No cediu. El pijama és a sota de la motxilla (la motxilla és a sota de la jaqueta).

Llavors inicia l’activitat. Es treu les sabates, però sense descordar-les (descordar és una activitat que considera similar a l’esclavatge). Es treu la camisa, però sense descordar-la. S’abaixa els pantalons, però sense descordar-los. Com que no se’ls treu pels peus (costa) els gira del revés i, en la davallada, arrossega també calcetes o calçotets i àdhuc mitjons. Al cossi de la roba bruta us hi trobareu, doncs, uns pantalons cordats i al revés amb la roba interior i els mitjons incorporats. Si obligueu l’individu a rentar la peça no dubteu que la posarà a la rentadora d’aquella manera, i també l’estendrà d’aquella manera. Al revés i amb les calces o els calçotets. Els mitjons hauran caigut.

Pel que sembla aquesta activitat muta amb l’edat i així tenim adults que quan es despullen (potser en teniu algun exemple a prop, si no és que en sou l’exemple) llencen les calces i els calçotets a terra arrugats en forma de brètzel.

Per descobrir si el vostre fill molt petit serà d’aquesta mena teniu un test senzill. Digueu-li que es posi l’abric. Si per no girar la màniga diu “No tinc fred”, no falla: és un d’ells.