Tia, tia, això del De los Cobos...!

Hòstia, tia, és que és molt fort. ¿Ho saps, no, que en Marlaska ha destituït el De los Cobos? Sí, tia. ¿Tu saps qui és l’advocada de l'Estat? Aquella dels cabells... Rosa María Seoane, es diu. No et sona? Tia, tia. És que estic indignada amb l’estat de dret. La Seoane acusa la Guàrdia Civil i la jutge del 8-M (allò de la mani de les feminazis, tu no hi vas anar, tia? Jo sí) d'obrir una "causa general" contra el govern. El De los Cobos s’ha inventat informes, tia. I ha anat buscant i rebuscant aviam si trobava alguna cosa... Avui a la ràdio megaindignació. “Em sembla una vergonya que un organisme policial emeti un informe plagat de falsedats”, ha dit un tertulià. I és que té raó. S’ha de denunciar. És que, tia, ara hi haurà querelles contra el Salvador Illa (el trobo moníssim, me’l faria) i el Fernando Simón (també el trobo moníssim i també me’l faria). I, tia, segons quin jutge toqui, saps com acabarà? Doncs amb condemna. És que, tia, no sé on ho he llegit, però ho he llegit en algun lloc: “La Guàrdia Civil, que per raó de la seva naturalesa militar i presència capil·lar en el territori sempre ha actuat com un contrapoder”. I no, no pot ser. Per sort, els diaris d’esquerres en parlen. Què? Què dius? El Procés? Què dius, tia? El Pérez de los Cobos va fer els mateixos informes falsos al judici del Procés contra els independentistes catalans? Ai, vale. Però no és el mateix. Bueno, sí que és el mateix, però no. El Pérez de los Cobos és normal que s’inventés proves al judici del Procés. Ho va fer per Espanya. Segur que els que ara manen ja ho van trobar bé, la prova és que no van dir ni mu, i la prova és que els indepes estan pringant a la presó. Això és una altra cosa. No? No, tia? No?