La utilitat d’un rei

La fira Arco exposa una escultura del rei Felip VI feta per Santiago Sierra. Es tracta de l’autor que va fer l’obra 'Presos polítics' que va ser retirada, per provocadora, l’any passat. En aquest cas, l’escultura, anomenada 'Ninot', demana uns requisits al comprador que completen l’obra. Ha de pagar els 200.000 euros que val i comprometre’s a cremar-la al cap d’un any. A dins del ninot es veu que hi ha una calavera.

L’escultura mostra un Felip tens, amb els punys tancats, com quan va fer el discurs, fatídic, del 3 d’octubre. Es nota que l’autor no és un cortesà, en absolut, però no incomodarà gaire sa majestat, que, probablement, podrà fins i tot aturar-s’hi i fer uns comentaris que recordin els del seu pare. No porta banyes, no porta una medalla de Franco, no té una arma a la mà. Això sí que serien, potser, motius de censura. Perquè la gràcia de l’obra d’art és, justament, que el receptor l’acabi, comprometent-se a cremar-la. Esclar que la crema (simbolitzant, d’aquesta manera, que Felip és un “ninot”) tampoc significarà un gran escàndol, llevat que el receptor i cremador sigui escandalós. Penso per exemple en el raper Valtònyc, en Jair Domínguez, en Willy Toledo, en un CDR. Però hi ha una limitació. Aquestes persones esmentades no tenen 200.000 euros per gastar en art. Les persones que sí que tenen 200.000 euros per gastar en art, per definició, ja no cremaran el rei Felip de manera escandalosa o provocadora.

Per això se m’acut que l’obra de Sierra es mereixeria un Verkami. Que tots nosaltres aportéssim un euro per a la compra de l’escultura, que, llavors, podria ser cremada amb tots els honors, públicament, i en un lloc ben simbòlic. A la plaça del Rei, per exemple, o a la de l’Ajuntament. Llavors, però, Santiago Sierra hauria de comprometre’s a cedir una gran part d’aquesta pasta a una causa com per exemple els desnonaments. Felip hauria servit per a alguna cosa, a la fi.