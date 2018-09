Veure per no creure

Sentia, diumenge, la transmissió del partit del Barça a Catalunya Ràdio. A banda de la natural afició per l’art de la pilota, tenia curiositat per saber com s’ho faria en Bernat Soler per cantar un gol amb el VAR. Em sembla que era Luis Suárez que va dir, en acabar el partit, que amb aquest sistema es perdia espontaneïtat, que el locutor havia de cantar gol en diferit, després que els diversos assistents haguessin comprovat, a les càmeres de la cambra on treballen, si era bo. D’acord, però el VAR ens estalvia en realitat molta conversa de bar. “Era fora de joc”, diràs tu. “No ho era”, diré jo. Perquè tothom és capaç de ser objectiu, excepte amb els assumptes de les entranyes. Els teus fills no són lletjos, els teus gols tots són bons.

Aquesta idea, tan senzilla ara que vivim al segle XXI, s’hauria d’aplicar en un àmbit on tothom s’hi juga molt més, que és la justícia espanyola, quan es jutgen casos que afecten les entranyes. Polítics i activistes catalans són a la presó acusats injustament de delictes que impliquen violència. Aquesta violència que ningú ha vist prové d’un “informe” de la Guàrdia Civil, que pot estar actuant com aquells àrbitres durant el franquisme: et regalo un gol, que m’ho demanen “des de dalt”. El documental de Mediapro mostra l’activitat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez el dia 3 d’octubre, i es demostra que allà no hi ha cap mena de “sedició”. I dic sedició, perquè ara sembla que tothom ja diu que “rebel·lió” no, com si resultés que “sedició” sí. La Guàrdia Civil grava sempre (des dels helicòpters) les manifestacions en què actua. Si els acusen de violència, perquè Espanya no es trenca, que hi hagi VAR.

L’altre dia llegíem que al judici d’Altsasu no van admetre com a prova una foto del local on va passar tot que demostraria que al passadís on la Guàrdia Civil diu que 25 persones van agredir els agents de paisà no hi cap tanta gent. La jutge (que és esposa de guàrdia civil) no ho va voler veure. Perquè no voler veure és poder fer veure.