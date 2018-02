El jutge Llarena ha publicat la interlocutòria sobre la decisió, que tenia a les mans, d’alliberar Quim Forn, pres preventiu, juntament amb Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Hi ha un paràgraf que fa així (tradueixo): “Si tenim en compte la incertesa que existeix que la voluntat política majoritària sigui respectar l’ordre legal per aconseguir l’aspiració d’independència que encara avui comparteix l’investigat, i si avaluem l’encara propera determinació amb què l’investigat va conduir la seva greu actuació delictiva, s’ha de concloure que persisteix el risc de reiteració delictiva que es nega en la petició de llibertat”.

Per tant, la llibertat de Quim Forn no depèn d’ell. Depèn de la “voluntat política majoritària”. Aquesta voluntat política majoritària podria no “respectar l’ordre legal”. A qui o què es refereix el jutge? ¿Als tres partits polítics independentistes que són majoria al Parlament? ¿O als votants d’aquests tres partits polítics independentistes que són majoria al carrer? ¿El que facin els nostres representants majoritaris o el que fem nosaltres, doncs, influeix en la presó d’aquest home, i hem de deduir que només el podríem ajudar si renunciéssim a aquesta voluntat de manera explícita? ¿Influirà en la seva llibertat la manifestació del proper Onze de Setembre?

Però aquesta aspiració d’independència “encara avui” la “comparteix l’investigat”. I hem d’entendre que la compartirà -una altra cosa és que la comparteixi en silenci- tota la vida, a menys, esclar, que el lobotomitzin. I atenció, perquè l’aspiració la comparteix “si avaluem l’encara propera determinació amb què l’investigat va conduir la seva greu actuació delictiva”. “Greu actuació delictiva” no em queda clar què és. Serveix per a tot i sobretot per a res. És a dir, prometi el que prometi que no tornarà a fer, fa molt poc temps des que ho volia fer. Per tant, ha de passar temps. Pensar, doncs, el que pensa és el delicte i és el que el manté a la presó.