Una enquesta a ‘La Vanguardia’ amable amb l’independentisme

“ERC avantatja JxCat i l’independentisme surt reforçat”, diu el titular de portada de La Vanguardia. No és habitual que obrin primera pàgina atorgant alguna raó al sobiranisme. Ans al contrari: en els últims anys hem vist com les dades sobre el referèndum trobaven més acollida a la portada quan era el no el que s’imposava, més que no pas quan la resposta majoritària era el sí. La intenció del titular sembla clara: quan “ERC avantatja” aleshores “l’independentisme surt reforçat”. La Vanguardia ha demostrat saber pactar sempre amb el poder. Serà interessant saber, si Esquerra s’alça finalment amb la presidència de la Generalitat, quin tipus de relació estableix amb el diari, i viceversa. Potser aquesta enquesta forma part dels fonaments d’un nou relat. Això sí, l’independentisme -segons els números del diari- suma un 49,8%. O sigui que es queda a dues dècimes del 50% que, en teoria, enfonsa un dels murs argumentals de l’unionisme. Mantinguem al cap que una enquesta, quan encara no hi ha data ni candidats confirmats, és una projecció de desitjos, més que una previsió de resultats. Aquestes dues dècimes, per tant, són una convenció. Qualsevol altra cuina -i les enquestes necessiten sempre cuina- podria alterar un factor de sal o un vector de pebre i canviar la suma un pessic amunt o avall. El 50% demoscòpic haurà d’esperar.

ANACLETOS

Un titular d’aquest diumenge a El Mundo : “Puigdemont assenyala com a successor de Quim Torra el cap del CNI català ”. Es refereixen al conseller Jordi Puigneró. Que el diari que més ha pouat en les clavegueres de l’Estat per servir els seus enfangats dossiers als lectors parli del CNI català fa riure. Perquè aquest presumpte servei secret no tinc clar si és el millor del món (ningú no l’ha vist mai) o bé el pitjor del món (perquè no hi ha una sola acció concreta que es pugui atribuir a la seva secretíssima activitat).