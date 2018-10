260x366 Una entrevista de poca altura a Drew Barrymore / WIKICOMMONS Una entrevista de poca altura a Drew Barrymore / WIKICOMMONS

Els passatgers de la companyia Egypt Air que van fullejar la revista de cortesia que s'ofereix en els vols es van quedar de pasta de moniato quan van llegir l'entrevista que feien a l'actriu Drew Barrymore. En una sintaxi una mica sioux –quan fan parlar els sioux en americà, s'entén– la intèrpret responia a la pregunta de com havia recuperat la línia després d'haver-se engreixat durant el segon embaràs. "Em sento sobrepassada d'emoció quan algú em diu que he aconseguit perdre aquell pes extra, sobretot per quan em sentia deprimida per l'increment significatiu del meu pes després de parir en Frankie. Trobo que tinc una gran oportunitat per encoratjar totes les dones amb sobrepès perquè treballin a recuperar la seva bellesa i el seu cos", deia, en un text farcit de frases que grinyolaven. I la periodista –com fan sovint els plumífers del cor– deixava anar lamentables comentaris personals, com quan deia que l'actriu “ha estat reclamant inconscientment l'atenció i la cura d'una figura masculina”. La companyia ha acabat admetent que la peça no s'hauria d'haver publicat. Parlava d'errors de traducció, però també suggeria que es podia tractar d'una entrevista inventada. De fet, els representants de Barrymore van negar que l'actriu hi hagués participat. L'autora de l'entrevista, tanmateix, afirma que sí que es va trobar amb l'actriu.

El lector corrent és poc conscient de com una part de les entrevistes a hiperfamosos a la premsa del cor són fabricacions, poc o molt. Acceptem dir-ne entrevista, però potser han sigut quatre minuts a peu dret amb un altre periodista al costat, estirats com un xiclet. En aquest cas, el text pudia a invenció d'una hora lluny. Però ¿quantes entrevistes s'han publicat en revistes comercials d'arreu del món a partir de textos escrits pel seu equip de premsa o inventant-les directament a partir de declaracions passades?