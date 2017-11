Els espectacles de Londres. Gershwin

En la cartellera dels espectacles de les principals capitals europees hi abunden constantment els noms d’autors estrangers excepte a Londres. Els anglesos són, en el teatre, nacionalistes com en totes les coses; hi transigeixen, molt a gust, amb els nord-americans, i prou. Rarament, com fa unes setmanes al Lyric Hammersmith, on es representava una comèdia dels Quintero, van a cercar els autors fora de casa. I encara, en el cas concret que esmentem, es tracte d’un teatre especial, el director del qual, Sir Nigel Playfair, àvid de “mises en scène” noves, fuig sempre del corrent. A Londres, doncs, els espectacles són essencialment saxons, tant els de vers, com els lírics, com els de music-hall. Els segons, influenciats d’una manera notable pels tercers, dominen gairebé en absolut. Per cada drama o comèdia -drames, pocs!- ens topem amb mitja dotzena de les anomenades comèdies musicals. És el gènere que priva. Cada dia hi van artistes que deserten del vers. Que Alice Delysia deixi l’escena lírica per anar a interpretar al Shaftesbury la comèdia de Jackson Her Past, ens sorprèn; que Ernest Truex, en canvi, hagi abandonat la comèdia fina i sentimental per cantar i brincar al costat de la graciosa Jean Colin i del divertit George Grossmith al London Hippodrome, on donen l’opereta The five o’clock girl, no ha estranyat a ningú. Els artistes es decanten cap allà on l’èxit i les lliures els criden. De les operetes o comèdies musicals, digui’s com es vulgui, que figuren actualment als cartells londinencs, potser la més reeixida i la que ha obtingut millor acollida és Funny Face [estrenada a Broadway l’any 1927], del famós compositor de jazz George Gershwin, pare de la celebèrrima Rhapsody in blue [estrenada el 12 de febrer del 1924 en el Aeolian Hall de Nova York]. La representen al Winter Garden, des de fa cinc mesos. És un espectacle molt divertit. Remarquem, tot seguit, que la seva vàlua és considerablement augmentada per la intervenció dels dos còmics Leslie Hensen, potser el més popular i volgut ací, i Fred Astaire. Amb aquesta parella, Gershwin ha tret la rifa. [...]