Els esquerristes espanyols ja no són tan catalanistes Com ara fa vuit dies

Tarda avorrida, insignificant, al Congrés: esmenes i més esmenes al pressupost d’Agricultura. Algunes d’intencionades, com les presentades pels elements de dreta per reduir crèdits del pressupost, que han donat diversos disgustos al ministre senyor Cirilo del Río. I a dins del saló de sessions no hi ha hagut res més. S’ha observat -i aquest és el punt neuràlgic de la tarda, punt que de tota manera produirà poc dolor- una tendència dels socialistes a l’obstrucció. Els passadissos del Congrés han bullit durant tota la tarda. S’ha parlat d’una fórmula; però, donat l’hermetisme dels polítics, no s’ha pogut saber res. S’ha dit que aquesta fórmula provenia de la més alta autoritat de l’Estat, però això encara s’ha pogut controlar menys. El que és un fet és que hi ha a Madrid una pila d’elements de la Generalitat que estan actuant constantment: el senyor Marial, el senyor Nicolau d’Olwer, el senyor Massip, etcètera. Aquests senyors celebren conferències amb tothom i tracten de fer el pastel constitucional, parlamentari i republicà. La tendència constant d’aquests senyors és entrevistar-se i intrigar amb els elements d’esquerra de Madrid: els grans catalanistes senyors Maura, Sánchez Román, Prieto i tutti quanti. Però aquests elements els han abandonats totalment, veient la buidor enorme que rodeja la posició que adoptaren en el primer moment. Fa riure tothom aquí que els defensors de l’Autonomia de Catalunya siguin els que combateren més l’Estatut en l’època de les Constituents. Això demostra que el plet és entre dretes i esquerres, i l’error del senyor Companys [llavors president de Catalunya] és haver lligat la seva causa a una política que, a Espanya, ha deixat d’existir pràcticament, malgrat el que puguin dir els quatre gats esquerristes del periodisme de Madrid. Hom dóna una gran importància al Consell de Ministres d’aquest matí. Hom diu que en aquest Consell es parlarà de la fórmula elaborada sobre la qüestió de Catalunya; fórmula desconeguda, però que ha fet parlar tanta gent. A la tarda, hi haurà el debat polític, que és esperat febrosament. La impressió general és que el senyor Alcalá Zamora [president de la República Espanyola] està fent grans esforços perquè els polítics de dreta no provoquin la crisi.