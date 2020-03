Primer sortir-ne i després passar comptes

Primer cal entendre que tots estem en risc i protegir els nostres evitant contactes innecessaris i seguint les recomanacions sanitàries. També caldrà passar el dolor quan ens arribi com està arribant a tantes persones ja a Catalunya. Els experts ens diuen que només el confinament pot alentir la pandèmia que avui es multiplica.

Primer cal sortir d'aquest infern en què s'ha convertit el món, on només a Itàlia van morir 627 persones en vint-i-quatre hores. Caldrà superar el virus i caldrà fer front a una crisi econòmica d'unes dimensions que no hem conegut mai. Quan es calmi la voracitat del virus serà el moment de fer balanç de moltes coses. Del model de societat en què vivim immersos i de les responsabilitats dels que gestionen la cosa pública. Podrem preguntar-nos quin és el nivell d'expertesa dels que prenen les decisions i la capacitat d'anticipar-se als problemes, quin és el grau de col·laboració i de desconfiança entre els diversos nivells d'administració. També haurem de valorar si Europa ha estat a l'altura i si els respiradors necessaris que ni Catalunya ni Espanya tenen han arribat, com els crèdits del BCE; si el govern d'Espanya és alguna cosa més que paraules grandiloqüents de polítics flanquejats per militars i un rei que perd suport a cada discurs. Quan passi aquesta crisi farem balanç de la gestió i també sabrem cadascú de nosaltres qui ha ajudat a no empitjorar la realitat.