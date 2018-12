Les bones intencions i l’infern

260x335

Ja sabem que l’infern està empedrat de bones intencions, però ¿què seria un any nou sense una llista de bons propòsits per incomplir durant tot l’any? Estrenar el 2019 ens dona l’oportunitat de tornar-nos a equivocar en bucle i fins i tot, potser, d’encertar-la. Les bones intencions duren el que duren, però avui sembla que puguin sobreviure 365 dies d’un any que tampoc no serà fàcil. Aquí teniu una llista de bones intencions digna del més optimista dels impostors:

1. Fer de respecte la paraula de l’any.

2. Començar respectant el temps propi.

3. Anar a les batalles justes.

4. Utilitzar la xarxa per aprendre.

5. Aprendre sense xarxa.

6. Creure que la veritat és abastable.

7. Lluitar per publicar la veritat com si ens hi anés la vida (sabent que ens hi va).

8. Militar només en l’ofici del periodisme.

9. Posar un mur infranquejable entre els fets i l’opinió.

10. Prohibir enganyar-se.

11. Honorar amb els nostres mots els que van lluitar abans contra els feixismes.

12. Escoltar.

13. Fugir de buscar l’aprovació del cor grec.

14. Canviar d’opinió.

15. Dubtar sense por.

16. Desconfiar de les unanimitats.

17. Afrontar la incertesa amb l’alegria del desafiament.

18. Trobar-li alguna gràcia a la muntanya russa.

19. Posar-se en la pell d’aquells que no entens.

20. Triar els amics amb intel·ligència.

21. Allunyar-se dels que donen lliçons.

22. Plorar de riure.

23. Ballar en l’obscuritat.

24. Veure el mar cada dia (d’acord, cada setmana).

25. Mirar arbres (no, no cal abraçar-los).

26. Saber quan arriben les carxofes i els pèsols.

27. Planificar el dia sense teletransportació.

28. Planificar la setmana.

29. Desfer-se de la meitat dels objectes inútils.

30. Ser capaç de preveure les vacances i comprar bitllets amb antelació.

31. Sortir més del diari.

32. Felicitar més.

33. No buscar l’aprovació (n’hi ha que mai no aproven a ningú).

34. Suportar estoicament els silencis de l’Alzheimer.

35. Confiar.

36. Córrer, córrer i córrer.

37. No pactar amb l’estupidesa.

38. Permetre els errors.

39.Trasplantar el bonsai.

40. Portar el gos a la platja.

41. No donar-li fuet.

42. Tenir omnipresent l’escala humana.

43. Aixecar-se, espolsar-se i continuar.

44. Arribar a algun concert.

45. Escriure i llegir més.

46. Ordenar abans que les piles siguin inestables.

47. Callar.

48. No fer llistes absurdes.