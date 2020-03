Queda't a casa i avorreix-te. És la millor opció. Si aconsegueixes que la teva preocupació sigui obrir massa la nevera, no fer esport, abusar del pijama o contenir la hiperactivitat infantil entre crits d'esverament ets un afortunat. Potser no saps quant. Ben a prop teu hi ha qui viu al carrer o qui viu sol a la teva mateixa escala, i potser és una persona de salut fràgil o amb dificultats. També hi ha metgesses i infermers que doblen torns, que ja estan esgotats, i que potser es trobaran amb el dilema moral de triar quins pacients són prioritaris en un àmbit pròxim al col·lapse. També hi ha avis ingressats en residències que aniran perdent la memòria, tancant-se en el silenci. Quedar-se a casa per a la majoria no és cap sacrifici i la mesura només funcionarà si és estricta per evitar l'expansió ràpida de la pandèmia, que podria vèncer un sistema sanitari molt tensionat però extraordinari per comparació. Ets responsable de la salut dels altres i no la pots posar en risc. Ajuda a no propagar informacions que no siguin certes i redueix el nivell d'angoixa del teu voltant. Els nostres pares i avis ho van passar bastant pitjor que nosaltres i tenim a les nostres mans ser la millor versió de nosaltres mateixos. Ens esperen setmanes complicades i repercussions econòmiques que exigiran estímuls i polítiques que hagin après de l'última crisi. Que Alemanya vagi al vaixell del Covid-19 potser ens ajudarà a tots.