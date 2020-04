El Senegal, la referència

L'exdictador del Txad Hissène Habré, que compleix cadena perpètua per crims contra la humanitat al Senegal, ha quedat en llibertat provisional dos mesos per evitar que corri el risc elevat de contraure coronavirus a la presó. Anomenat el Pinochet africà, Habré és responsable de l'assassinat i tortura de milers de persones. De la mateixa manera, l'estat de Nova York i altres zones afectades pel virus als Estats Units han flexibilitzat la política penitenciària per evitar que la pandèmia s'estengui a les seves presons. A Espanya, en canvi, el Tribunal Suprem (TS) amenaça preventivament qualsevol funcionari que apliqui sentit comú, sentit de la justícia i de la proporcionalitat i una certa humanitat a les seves decisions. Segons el TS, els presos que tenen dret a sortir a treballar fora de la presó però no estan en tercer grau no poden ser confinats a casa seva, tot i que la tecnologia posa moltes eines de control a disposició de la justícia. Passen les setmanes de confinament per la pandèmia i els presos polítics continuen a la presó més aïllats que mai i amb el TS impedint una sortida per raons humanitàries. Una actitud que només s'explica per l'aplicació de la venjança i no de la justícia. Quan el Senegal tracta un criminal contra la humanitat amb més intel·ligència política i més humanitat que Espanya és que la justícia i la política espanyoles estan encara en disposició de continuar superant la seva misèria sense que n'apareguin els límits.