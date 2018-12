L’etapa final de la guerra d’Espanya (1938)

[...]

Les pròximes setmanes la guerra d’Espanya entrarà en un nou període d’activitat. Es volen assolir èxits que donin arguments per a les converses diplomàtiques que s’entaularan al gener, aprofitant la visita a Itàlia de Chamberlain. Rectificant la política empresa amb la retirada de deu mil italians, duen a Espanya nous contingents de tropes italianes i apleguen allí un formidable arsenal. [...] L’esperança d’una victòria ràpida només pot descansar en una acumulació de tropes i material estranger, perquè Franco, des que va exhaurir les reserves de bons soldats que duia del Marroc i dels Requetés de Navarra, ja no sap on reclutar del poble espanyol forces que li donarien la victòria i no té més remei que posar-se en braços dels italians. [...] L’única dificultat de la maniobra rau en la mateixa Espanya de Franco. Veiem per primer cop el verdader punt de fricció entre espanyols i italians: l’Exèrcit i les operacions militars. [...] Apreciant amb prudència indicis de l’estat d’esperit d’oficials espanyols, es pot predir que un avanç victoriós de les columnes italianes a Catalunya marcaria el punt de saturació de l’Espanya nacional, i l’inici d’una ràpida descomposició. No parlem de la descomposició de la rereguarda, tòpic de la propaganda republicana, sinó de l’Exèrcit mateix, iniciador de la revolta i ànima del moviment. L’opinió pública no compta gens a l’Espanya nacional: ben al contrari, el que pensen i senten els oficials, el que comenten en el front i a les casernes és molt important. Però el sentiment dels militars espanyols és unànime: “Si els italians volen ajudar-nos a guanyar la guerra, sabrem reconèixer i pagar els seus serveis quan arribi el moment; però la guerra d’Espanya som nosaltres, soldats espanyols, aquells qui la guanyarem”. Aquesta opinió és tan òbvia que Franco, per primer cop, ha de combatre amb mesures repressives i policíaques la campanya antiitaliana de generals i oficials del seu Exèrcit. Fins ara, els militars castigats ho eren per treballar pels rojos. Es vol fer creure que són agents del Govern de Barcelona, espies infiltrats dins l’Exèrcit nacional i, amb el pretext d’arraconar-los, tots els militars espanyols són sotmesos a una vigilància policíaca rigorosa, que han de suportar per patriotisme. Si els militars espanyols conserven la iniciativa i aguanten el pes de les operacions, la guerra es pot eternitzar: el militar espanyol concep la guerra com un estat normal; no té pressa per acabar-la. No oblidem que la campanya de Marroc durà vint anys i que la reconquesta de la Península necessità set segles. Si els italians intervenen de manera decisiva per acabar aviat, corren el risc de topar amb la resistència de l’Exèrcit nacional, secretament orgullós del valor i l’heroisme dels espanyols de l’altre bàndol. Alguns, posats a triar, preferirien una victòria dels rojos a una victòria dels italians.