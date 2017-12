L'examen de 'La TDP'

Rakitic

La seva excel·lència tàctica és silenciosa, però és una màquina infal·lible d'interpretar situacions correctament, amb pilota i sense. Fent parella al doble pivot amb Busquets, ha tingut concentració i responsabilitat defensiva, ha recuperat pilotes amb notable lectura de passada, ha sigut intuïtiu en la pilota dividida i ha regalat ajudes a tots els companys. Amb pilota, sempre ha donat aire. Un jugador de talent invisible.

Piqué i Vermaelen

Molt ben protegits per la línia de mitjos, per la intensitat i la disciplina tàctica dels laterals i per la impermeabilitat de Ter Stegen, han sigut dues columnes que mai han trontollat. Piqué ha auxiliat l'esquena de Sergi Roberto, ha sigut l'amo de les centrades laterals, ha sigut resistent en el cara a cara i ha desplegat sempre autoritat. Vermaelen ha sigut impecable en l'emergència. El gran fitxatge del mercat d'hivern.

Segona part

Hem vist en l'última dècada capítols d'escenes glorioses al Bernabéu que passaran a la història, i això no s'atura. Ho hem vist amb diferents entrenadors. Ara en tenim una altra per afegir al museu de les obres mestres a Madrid. El Barça ha tingut una versió hipercompetitiva a la primera part, en què ha madurat el partit. A la segona meitat ha trencat, esquerdat i rebentat el partit. Ha sigut ambiciós, però equilibrat.