L’exemple de Cucurella i Cardona

La setmana en què el filial ha sigut protagonista per la convocatòria contra el Llevant i els minuts de Chumi i Miranda a la Copa es tancava ahir amb el retorn de dos futbolistes del planter al Camp Nou: Marc Cucurella i Marc Cardona, que són a l’Eibar en condició de cedits.

Els dos Marcs són l’exemple que el filial produeix bons jugadors, tot i que també evidencia que no tots tenen cabuda al primer equip del Barça. I que les cessions no sempre són una mala opció, sobretot si se sap escollir bé. A Cucurella, un lateral esquerre, i a Cardona, un davanter centre, els van convèncer que deixar el Barça temporalment no és un drama. Sortir per triomfar, per donar-se a conèixer, per explorar nous mons més enllà del Camp Nou. A tots dos els van força bé les coses, sobretot a Cucu, que ha avançat la seva posició i s’ha fet un lloc en l’onze titular del club basc.

En qualsevol cas, i perquè es donin casos com aquests, també és molt necessari que el club de destí s’assembli tant com sigui possible a l’estil de joc blaugrana. Al Camp Nou es juga de manera molt específica i els jugadors del filial s’han forjat durant anys amb un estil concret. Quan marxen, encara tendres com a futbolistes, i s’han de jugar un lloc a Primera contra grans veterans, com més fàcil se’ls hi posi més possibilitats d’èxit hi ha. Sergi Samper és un exemple d’això: que una cessió prometedora pot acabar sent desastrosa.

Ara bé, que sortir cedit no sigui un drama no vol dir que aquesta opció ja es pugui donar per bona sense pensar-s’ho dues vegades. Perquè això pot tapar el debat paral·lel sobre si la porta del primer equip està oberta, o si s’obre amb prou freqüència per encabir els jugadors formats a casa. Perquè, ara per ara, s’obre poc, i cal que ho faci més sovint per saber si aquella jove promesa, aquell futbolista que ha complert les etapes al filial fins a arribar al B, és vàlid o no per jugar al Camp Nou. Com ens deia Cillessen en l’entrevista que li vam fer la setmana passada, no es pot treure conclusions si a un futbolista tan sols el veiem jugar cinc partits comptats al primer equip.